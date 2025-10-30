Stasera, giovedì 30 ottobre 2025, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Tra i temi proposti per la serata troviamo: la riforma sulla separazione delle carriere; lo scenario internazionale, con la ripresa dei bombardamenti di Israele a Gaza e il conflitto russo-ucraino.
A seguire, un approfondimento sul clima d’odio che coinvolge tutta Italia. Non si placano le manifestazioni dei pro-Pal, che, pochi giorni fa, hanno impedito anche all’ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano di portare a termine un incontro all’università Ca’ Foscari di Venezia. Infine, spazio allo sfratto di Bologna, simbolo dell’emergenza abitativa che, negli ultimi anni, ha portato ad un aumento significativo di occupazioni abusive e racket.
Dritto e Rovescio: ospiti 30 ottobre 2025
Saranno ospiti della puntata: il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani; Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia); Davide Faraone (Italia Viva); Giuliano Granato (Potere al Popolo); Gianfranco Librandi (Forza Italia); Isabella Tovaglieri (Lega) e Amedeo Ciaccheri (Avs).
Dritto e Rovescio in streaming
Ricordiamo che Dritto e Rovescio è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.