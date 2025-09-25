Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, giovedì 25 settembre 2025, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Tra i temi proposti per la serata troviamo: dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cui partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla posizione dell’America e della NATO nei confronti della Russia, fino alla vicenda della Global Sumud Flotilla.

Spazio poi alla questione di Gaza, analizzata nei suoi molteplici aspetti: quello internazionale, discusso all’ONU, e quello italiano, legato alle manifestazioni e agli scontri di piazza. Nel corso della serata, un reportage dalla base militare NATO in Estonia, per approfondire il tema degli sconfinamenti russi in territorio alleato, che accrescono il timore di un nuovo conflitto diretto con Mosca. Non mancheranno i temi economici, con un focus sulle “tasche degli italiani”: famiglie alle prese con le difficoltà quotidiane e il caro-vita che rende sempre più complicato arrivare a fine mese.

Dritto e Rovescio: ospiti 25 settembre 2025

Saranno ospiti della puntata: il giornalista Vittorio Feltri, Giovanni Donzelli, Angelo Bonelli, Silvia Sardone, Alessandro Zan, Deborah Bergamini, Diana De Marchi.

Dritto e Rovescio in streaming

Ricordiamo che Dritto e Rovescio è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.

