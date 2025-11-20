Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, giovedì 20 novembre 2025, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Tra i temi proposti per la serata troviamo: la questione sicurezza, con un approfondimento sui recenti episodi di violenza che continuano a preoccupare molte città italiane; le parole controverse del consigliere del Quirinale Garofani, che hanno suscitato reazioni e polemiche nel mondo politico e non solo; il boom dei medicinali per dimagrire, sempre più diffusi e al centro del dibattito pubblico per effetti, rischi e impatto sociale.

Dritto e Rovescio: ospiti 20 novembre 2025

Saranno ospiti della puntata: Davide Faraone del PD; Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia; Antonella Bundu del Partito di Rifondazione Comunista; la giornalista e deputata Ilaria Cavo e Susanna Ceccardi della Lega.

Dritto e Rovescio in streaming

Ricordiamo che Dritto e Rovescio è visibile anche in streaming: durante la diretta a questo link, mentre, terminata la puntata, a quest’altro link.