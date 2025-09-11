Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, giovedì 11 settembre 2025, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Ospite della puntata sarà il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, al centro di un ampio confronto sui principali temi di attualità politica e internazionale: dai nuovi interventi della Russia anche in Polonia, alla questione di Gaza, fino alle difficoltà economiche del nostro Paese tra caro vita e salari.

A seguire, spazio a un dibattito sulla privacy e la sicurezza digitale, con un focus sugli scandali legati ai siti sessisti, i cui contenuti sono stati diffusi online, aprendo interrogativi urgenti sulla tutela dei cittadini. Tra gli ospiti anche: Andrea Delmastro Delle Vedove, Chiara Appendino e Chiara Tenerini.

