Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli su Real Time: orari e streaming

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli (titolo originale Dr. Pimple Popper: The Show) è un reality show televisivo americano in onda su TLC (e in Italia su Real Time) dal 2018 e giunto alla quinta stagione. Lo spettacolo segue la dermatologa Sandra Lee mentre tratta i pazienti con una varietà di condizioni della pelle, tra cui brufoli, cisti, noduli e altro ancora.

La Dr. Pimple Popper, soprannome della dottoressa Sandra Lee, è una vera star. Dal 2010 opera a Upland, in California. È specializzata nel trattamento di cisti, lipomi (tumori benigni della pelle di tessuto adiposo), acne e punti neri ed è, appunto, maestra nel rimuoverli dai pazienti. Si occupa anche gli esemplari più “mostruosi”, quelli che danno tanta soddisfazione una volta estratti ma anche una discreta nausea.

Lo spettacolo inizia con i pazienti che si presentano alla clinica della Dr. Lee per un consulto. La Dr. Lee esamina la loro pelle e determina il miglior corso di trattamento. Una volta che il trattamento è stato deciso, la Dr. Lee procede a rimuovere la condizione della pelle del paziente. Questo può essere fatto in una varietà di modi, tra cui l’incisione, la spremitura e la cauterizzazione. Lo spettacolo ha generato oltre 100 milioni di dollari di entrate per TLC.

Dr. Pimple Popper: date e orari

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli va in onda ogni mercoledì a partire dalle ore 23.05 circa su Real Time. Alla puntata in prima tv seguono sempre diverse repliche di puntate precedenti.

Dr. Pimple Popper in Streaming

È possibile vedere Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli in streaming durante la messa in onda televisiva collegandosi al sito ufficiale di Real Time e selezionando l’opzione Live. Sùbito dopo la messa in onda, i singoli episodi saranno visibili anche qui su Discovery+.