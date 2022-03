Dr Mency: la dottoressa della pelle su Real Time: orari e puntate in streaming

Dr. Mency: la dottoressa della pelle è un programma tv della categoria genere medical la cui prima stagione è in programma a partire da giovedì 10 marzo 2022, su Real Time. La protagonista della serie è Mercy Odueyungbo, dermatologa di Chicago, che aprirà al pubblico le porte della sua clinica Lilly Dermatology, dove affronta i casi dermatologici più estremi.

Dr Mercy Odueyungbo: chi è?

Come già accennato in precedenza, la dottoressa Mercy Odueyungbo è una dermatologa di Chicago, specialista in chirurgia micrografica di Mohs. Nata in una famiglia di infermieri in Nigeria, si trasferisce con la famiglia a Chicago all’età di 10 anni. Ha completato i suoi studi universitari all’Università dell’Iowa in microbiologia e si è laureata alla Scuola di Medicina dell’Università dell’Indiana. Ha continuato i suoi studi post-laurea al Northwestern Memorial Hospital a Chicago prima di completare la sua specializzazione in dermatologia al Mount Sinai-St.Luke’s Roosevelt Hospital di New York City.

Dr. Mency: la dottoressa della pelle – Orari e Canale

La prima stagione di Dr. Mency: la dottoressa della pelle va in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì alle 23.15 circa. Ogni puntata dura circa 40 minuti e ne viene trasmessa una per serata.

Dr. Mency: la dottoressa della pelle: Puntate in streaming

È possibile rivedere il programma in streaming sul portale Discovery+ a questo link. Gli abbonati al servizio possono guardare tutte le puntate ancora prima della messa in onda televisiva.