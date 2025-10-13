Dove vedere Il Collegio 9: quando inizia, partecipanti e professori

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Dal prossimo dicembre 2025 andrà in onda su Rai2 Il Collegio, nona edizione del docureality che catapulta nel passato dei ragazzi dei giorni nostri. Quest’anno l’anno scelto è il 1990, un anno simbolo con i Mondiali di calcio in Italia, la liberazione di Nelson Mandela e l’era dei walkman e delle musicassette.

Quando inizia e dove vederlo

Il Collegio 9 debutta il 2 ottobre 2025 su RaiPlay con gli episodi dei provini, seguiti dai Backstories il 9 ottobre. Dal 23 ottobre al 6 novembre, un boxset di 4 episodi sarà disponibile in streaming. La trasmissione su Rai 2 arriverà poi tra fine dicembre 2025 e inizio 2026, con due episodi settimanali in prima serata. Novità: seguendo il modello di Mare Fuori, la stagione sarà rilasciata prima su RaiPlay a questo link per i fan più impazienti, per poi approdare in TV, puntando sullo streaming come piattaforma principale per il pubblico giovane.

Ambientazione. La location cambia: addio al Collegio San Francesco di Lodi, i ragazzi si trasferiscono al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise, un edificio storico perfetto per nuove avventure e regole da sfidare.

Il Collegio 9: studenti

Flavio Aversa (15 anni, Zagarolo, RM)

Frequenta un Istituto Tecnico, appassionato di musica metal. Suona batteria e chitarra, si definisce “blackster” per il suo stile total black. Testa e cuore battono al ritmo del metal.

Cristiana Bizzarri (15 anni, Valmontone, RM)

Studentessa di Scienze Umane, testarda e schietta. Ama la pallavolo e sogna di diventare chirurgo, con un carattere generoso e sincero.

Elisa Crotti (17 anni, Locate di Triulzi, MI)

Liceale modello di Scienze Umane, rappresentante di classe e perfezionista. Con un forte senso di giustizia, aspira a diventare avvocata.

Nicolas D’Amico (16 anni, Cisternino, BR)

Energico e loquace, si definisce “un fenomeno”. Ama il calcio e sogna la Serie A, sempre al centro dell’attenzione.

Sandro Di Cillia (16 anni, Roma)

Studia Chimica-Biologia, con look variabile (elegante, anni 2000, coatto). Ironico e manipolatore, evita i guai ma accende discussioni.

Luca Fiore (15 anni, Vasto, CH)

Di origini ucraine, frequenta un Istituto Tecnico. Introverso e impulsivo, vive per il basket e sogna di diventare un cestista professionista.

Mariama Mbaye (16 anni, Roma)

Metà senegalese, metà calabrese, studia all’Alberghiero. Riservata con un tocco “baddy”, sogna di fare l’hostess.

Benedetto Milazzo (16 anni, Formia, LT)

Liceale linguistico, solare e sensibile. La famiglia è il suo punto fermo, la danza la sua passione per esprimersi liberamente.

Pierangelo Palazzo (16 anni, Castrolibero, CS)

Liceale scientifico, estroverso e vanitoso, con pettine sempre in tasca. Sogna di diventare chirurgo vascolare e ama il lusso.

Michelle Pedace (16 anni, Rossano, CS)

Aspirante avvocata come Elle Woods, adora la manicure perfetta. Si sente una diva con stile e determinazione.

Romana Petrucci (15 anni, Terni)

Liceale scientifica, matura ma fragile. Ama leggere, scrivere e la Ternana Calcio, che segue con gli ultrà.

Raoul Pignataro (17 anni, Presicce-Acquarica, LE)

Introverso e impulsivo, ama moto, moda e balli latini. Con 93 assenze scolastiche, punta a conquistare con i suoi occhi azzurri.

Diego Premtaj (15 anni, San Donato di Lecce)

Liceale scientifico, “secchione” e preciso. Suona il violino e sogna di diventare cardiochirurgo, con una passione per biologia e anatomia.

Mariafrancesca “Maffi” Romano (15 anni, Napoli)

Liceale socio-economico, ribelle e testarda. Solare e spontanea, parla spesso in dialetto e cerca la sua realizzazione.

Federico Guglielmo Scalia (15 anni, Palermo)

Liceale classico con stile anni ’20-’30. Ama la musica lirica e colleziona oggetti antichi, sentendosi nato nell’epoca sbagliata.

Simona Trozzola (15 anni, Lissone, MB, foto sopra)

Liceale di Scienze Umane, timida e sensibile. Suona il violino e sogna di aiutare gli altri come psicologa o assistente sociale. Si candida a essere la più corteggiata

Jacopo Vacca (17 anni, Ovodda, NU)

Frequenta un Istituto Tecnico Industriale. Timido, ama la natura, il suo asinello Zineddu e i balli folk sardi.

Azzurra Vincenzi (16 anni, Segrate, MI)

Liceale classica, ribelle e senza mezze misure. Dopo due espulsioni e una bocciatura, comanda ma accetta le conseguenze.

Il Collegio 8: professori

Il preside Paolo Bosisio torna al comando. Novità anche nella narrazione: Giancarlo Magalli lascia il posto al giornalista sportivo Pierluigi Pardo come voce narrante. Il corpo docente include:

Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica)

Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze)

Alessandro Carnevale (Arte)

David Wayne Callahan (Inglese)

Luca Raina (Storia, grande ritorno dopo anni di assenza)