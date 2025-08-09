Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Dottor Hekim – Medico Geniale è un medical drama turco, adattamento di Dr. House – Medical Division, in onda su Real Time a partire dal 9 agosto 2025 in prima serata.

Trama

La serie segue le vicende di Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen), un brillante medico specializzato in malattie infettive e nefrologia, che lavora presso l’ospedale Valide Atik di Istanbul. Geniale ma scorbutico, Ateş risolve casi clinici complessi con metodi non convenzionali, spesso sfidando i protocolli ospedalieri e scontrandosi con la direttrice İpek Tekin (Ebru Özkan), sua ex compagna di studi, e con il personale. Al suo fianco, un team di giovani medici – Mehmet Ali (Kaan Yıldırım), Zeynep (Damla Colbay) ed Emre (Aytaç Şaşmaz) – compete per guadagnarsi la sua fiducia, mentre l’oncologo Orhan (Okan Yalabik), amico di lunga data, cerca di mitigare le sue intemperanze.

Nella prima puntata (9 agosto), Ateş affronta il caso di Mine, una giovane insegnante colpita da una crisi epilettica inspiegabile, le cui condizioni peggiorano rapidamente. I suoi metodi poco ortodossi lo mettono in conflitto con İpek, mentre il team indaga fuori e dentro l'ospedale per salvare la paziente.

Orario e quante puntate

La serie va in onda ogni sabato alle 21:30 su Real Time (canale 31) e in streaming su Discovery+. Dottor Hekim – Medico Geniale è composta da 2 stagioni per un totale di 51 episodi: Prima stagione: 14 episodi (130 minuti ciascuno). Seconda stagione: 37 episodi (125 minuti ciascuno). In Italia, la prima stagione debutta il 9 agosto 2025, mentre la seconda è ancora inedita.

Cast e attori

Timuçin Esen: Ateş Hekimoğlu (doppiato da Stefano Valli)

Okan Yalabik: Orhan Yavuz (Ezio Conenna)

Ebru Özkan: İpek Tekin (Eleonora Reti)

Kaan Yıldırım: Mehmet Ali Çağlar (Daniele Di Matteo)

Aytaç Şaşmaz: Emre Acar (Dimitri Winter)

Damla Colbay: Zeynep Can (Jessica Bologna)

