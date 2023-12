Dora e la città perduta, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, sabato 2 dicembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Dora e la città perduta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Dora e la città perduta – Trama

Dora l’esploratrice, ora adolescente, vive con i suoi genitori, archeologi, nella giungla amazzonica. Una mattina, i suoi genitori vengono rapiti da un gruppo di mercenari guidati da Alejandro Gutierrez, che sono alla ricerca della mitica città perduta di Parapata.

Dora decide di partire per un’avventura per salvare i suoi genitori. Insieme alla sua scimmia Boots, al suo nuovo amico Diego e a un gruppo di adolescenti, Dora dovrà superare una serie di sfide per raggiungere Parapata e impedire ai mercenari di trovare la città perduta.

Dora e la città perduta – Cast

Il cast del film “Dora e la città perduta” include:

Isabela Merced: Dora Marquez

Jeffrey Wahlberg: Diego

Eugenio Derbez: Alejandro Gutierrez

Michael Peña: Cole Marquez

Eva Longoria: Elena Marquez

Madeleine Madden: Sammy

Temuera Morrison: Powell

Danny Trejo: Boots da adulto