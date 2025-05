Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

A partire da martedì 27 maggio, in prima serata su Canale 5, debutta la nuova serie Doppio Gioco, con protagonisti Alessandra Mastronardi, al suo ritorno nella serialità Mediaset, e Max Tortora. La coppia, già affiatata ne I Cesaroni (serie che, dopo oltre dieci anni, tornerà presto in tv), è affiancata nel cast da Simone Liberati e Domenico Diele. Quante punte sono? La serie, uno spy thriller prodotto da RTI e Fabula Pictures con regia di Andrea Molaioli, è articolata in quattro puntate in prima serata.

La trama di Doppio Gioco

Doppio Gioco, prodotta da RTI e Fabula Pictures con la regia di Andrea Molaioli, è una fiction in quattro prime serate che narra la storia di Daria (Alessandra Mastronardi), una giovane donna con un talento unico: “leggere” le persone, abilità ereditata dal padre, morto tragicamente quando era bambina, attraverso il gioco del poker. Grazie a questa capacità, i Servizi Segreti le affidano una missione sotto copertura per catturare Gemini (Max Tortora), un criminale internazionale.

Incontrandolo, Daria avverte una strana familiarità, come se lo conoscesse già. Accettando l’incarico del Maggiore Ettore Napoli (Simone Liberati), Daria tiene per sé i suoi dubbi. Quale sarà il suo vero gioco? E se Gemini fosse legato al suo passato? E se il rapporto con il Maggiore oltrepassasse i limiti professionali?

Il cast di Doppio Gioco

Doppio Gioco su Canale 5 ha come protagonisti principali Alessandra Mastronardi (Daria) e Max Tortora (Gemini), affiancati da Simone Liberati (Maggiore Ettore Napoli) e Domenico Diele.

