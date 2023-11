Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo su NOVE: puntate, orari e streaming

“Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo” è un game show musicale italiano basato sul format americano omonimo. Il programma è condotto da Gabriele Corsi ed è andato in onda in prima visione su Nove l’11 settembre 2023.

Modalità di gioco

In ogni puntata, tre concorrenti si sfidano a cantare insieme a canzoni popolari senza sbagliare nessuna parola. Le canzoni sono eseguite da una band dal vivo o riprodotte su una macchina karaoke. Ai concorrenti vengono mostrate le parole della canzone, ma non sono autorizzati a leggerle ad alta voce. Se un concorrente sbaglia una parola, viene eliminato dal round.

I concorrenti hanno a disposizione tre jolly per aiutarli durante la canzone:

Aiuto dal pubblico: Il pubblico ha la possibilità di cantare insieme alla canzone e aiutare il concorrente a ricordare le parole.

Il pubblico ha la possibilità di cantare insieme alla canzone e aiutare il concorrente a ricordare le parole. Flash delle parole: Le parole della canzone vengono visualizzate sullo schermo per pochi secondi.

Le parole della canzone vengono visualizzate sullo schermo per pochi secondi. Duetto con la band: Il concorrente può duettare con la band per una parte della canzone.

Il concorrente che canta insieme a tutta la canzone senza sbagliare nessuna parola vince il round e guadagna denaro. Il denaro può essere utilizzato per acquistare premi o donato in beneficenza.

Caratteristiche aggiuntive

Oltre alla modalità di gioco principale, il programma presenta anche alcune caratteristiche aggiuntive, tra cui:

Esibizioni musicali: Il programma presenta esibizioni di artisti italiani famosi.

Il programma presenta esibizioni di artisti italiani famosi. Interviste ai concorrenti: I concorrenti vengono intervistati prima e dopo le loro esibizioni.

I concorrenti vengono intervistati prima e dopo le loro esibizioni. Sketch divertenti: Il programma presenta sketch divertenti legati alla musica.

Popolarità

“Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo” è stato un programma popolare in Italia sin dalla sua prima messa in onda. Il programma è stato elogiato per il suo formato divertente e coinvolgente, nonché per le sue canzoni orecchiabili.

Conclusione

“Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo” è un programma adatto a un pubblico di tutte le età. Il programma è divertente e coinvolgente, e offre ai concorrenti l’opportunità di dimostrare le proprie capacità canore.

Don’t Forget the Lyrics! – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link.