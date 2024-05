Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Piero Chiambretti torna su Rai 3: ospiti della prima puntata del 14 maggio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Piero Chiambretti torna nella “sua” Rai 3 dopo venticinque anni: Donne sull’orlo di una crisi di nervi è il titolo del suo nuovo programma, chiaro riferimento al film omonimo di Pedro Almodovàr.

In onda da martedì 14 maggio 2024 in prima serata, per sei puntate, il programma nasce dalle ceneri de La Repubblica delle Donne, trasmesso da Rete 4 dal 2018 al 2020. Obiettivo di Chiambretti, dunque, resta quello di raccontare l’attualità tramite lo sguardo delle donne.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time. È un programma di Piero Chiambretti con Roberto Ebale scritto da Tiberio Fusco, Irene Ghergo, Domenico Liggeri, Valerio Palmieri, Paola Antolini, Sabrina Giovannelli, Maria Cristina Massaro, Stefania Sirtori ed Arturo Villone con collaborazione di Fabio Cozzi, Matteo Mangiagalli ed Elisabetta Maturo. A cura di Francesco Rumori e Danilo Salemi. Produttori esecutori: Daniela Costantini e Maria Grazia Morino. Regia di Massimo Fusi.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, prima puntata 14 maggio 2024

Nella prima puntata del programma, in onda martedì 14 maggio 2024, Chiambretti ospita Sofia Goggia, Giovanni Minoli ed Edoardo Camurri. Non mancano gli interventi del cast fisso e i collegamenti da varie parti del mondo, grazie agli inviati Rai.

Il cast di Donne sull’orlo di una crisi di nervi

nel corso delle puntate, Chiambretti si fa affiancare da un gruppo di “editorialisti” con cui commentare i fatti della settimana, ovvero Costantino della Gherardesca, Francesca Reggiani, Rosalia Porcaro, Giorgio Dell’Arti, Francesca Barra, Grazia Sambruna, Melanie Francesca e Maurizio Mannoni. In collegamento con Parigi, Londra e New York i corrispondenti Giovanna Botteri, Claudio Pagliara e Marco Varvello.