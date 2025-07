Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Donne che evirano uomini è un documentario in onda su Real Time che esplora storie vere di donne che hanno compiuto atti estremi di mutilazione genitale sui loro partner, come il noto caso di Lorena Bobbitt che ebbe un’eco clamoroso a inizio anni 90 al punto che venne incluso anche in una nota canzone della band Elio e le Storie Tese.

Il programma analizza le circostanze psicologiche, sociali e personali che hanno portato a questi gesti, raccontando casi scioccanti attraverso testimonianze, ricostruzioni e interviste. Si concentra su eventi reali, esplorando motivazioni, conseguenze e contesto culturale di queste vicende.

Orario e quante puntate

Al momento sono previste due puntate, in onda alle 21,30 e alle 22,30 di giovedì 24 luglio 2025.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram