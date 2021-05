La notizia segna davvero una rivoluzione nel mondo delle fiction televisive o, meglio, della fiction televisiva per eccellenza, ovvero Don Matteo. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, la tredicesima stagione della serie tv co-prodotta da Lux Vide e da Rai Fiction sarà l’ultima per Terence Hill, che lascerà al quarto episodio.

Il sito fornisce anche il nome di chi dovrebbe prendere il suo posto, ovvero Raoul Bova, oggi impegnato in Buongiorno Mamma, prodotto sempre da Lux Vide. L’attore dovrebbe quindi entrare nel corso della stagione per diventare il nuovo protagonista della fiction, che non dovrebbe cambiare nome.

La notizia sta generando inevitabilmente numerosi commenti e reazioni online: Terence Hill è legato a Don Matteo fin dal 2000, ovvero da quando è andata in onda la prima puntata. Già in passato l’attore aveva abbandonato una serie, che è proseguito senza di lui: era Un Passo Dal Cielo, oggi giunta alla sesta stagione con Daniele Liotti, che ha preso il posto del protagonista.

Accadrà qualcosa di simile anche in Don Matteo: il personaggio di Bova entrerà nel quarto episodio, diventando poi il protagonista. Non è dato sapere al momento se l’uscita di scena di Terence Hill avrà delle ripercussioni sul resto del cast, soprattutto su Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali, membri storici della serie. Ma sicuramente Don Matteo si prepara ad un cambio rivoluzionario.