Debutta, dal 31 marzo 2021 su Raiuno, Don Matteo 13, tredicesima stagione della fiction con Terence Hill, che quest’anno sarà protagonista solo fino alla quarta puntata: come anticipato da tempo, infatti, l’attore ha deciso di lasciare la serie. Al suo posto arriverà un nuovo parroco, don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Non mancheranno i casi che vedranno il parroco più famoso della tv indagare al fianco del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), del Capitano Oliveri (Maria Chiara Giannetta) e del Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), ma anche nuovi personaggi da aiutare a ritrovare la loro strada.

Ma da quante puntate è composto Don Matteo 13? La tredicesima stagione, come già avvenuto con la dodicesima, sarà composta da dieci episodi da 100 minuti l’uno, in onda per dieci prime serate, ogni giovedì. Il finale di stagione, salvo cambi di palinsesto, dovrebbe quindi andare in onda il 2 giugno.

Don Matteo 13, la trama

In questa nuova stagione don Matteo è in difficoltà, alle prese con una ferita che lo costringe a riflettere sul suo essere padre spirituale di tutti e a fare i conti con quelle emozioni che aveva sempre domato: il dolore, la rabbia, il senso di impotenza.

Ma è proprio nei momenti difficili che emergono nuovi aspetti del carattere: la fallibilità, il senso paterno, ma anche l’incrollabile speranza nel futuro. E tra i nuovi personaggi farà il suo ingresso anche don Massimo, un sacerdote al suo primo incarico in una parrocchia. È un prete più propenso a riflettere in solitudine che a stare dentro le quattro mura della canonica, che porta con sé un passato misterioso. Un prete moderno, che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le sue.

Ma don Matteo non sarebbe don Matteo senza i suoi alleati/antagonisti di sempre: i carabinieri. La caserma di Spoleto, tra un’indagine e l’altra, è ormai la seconda casa del maresciallo Cecchini (Nino Frassica), così come di Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico). Li avevamo lasciati così: Marco aveva finalmente ricevuto il perdono di Anna, ma non il suo amore. E lei aveva deciso di mettersi in gioco con Sergio, perdonando i suoi errori e aspettando che scontasse la sua pena. E adesso?

Adesso Anna e Marco sono amici. Anna ha preparato tutto per l’arrivo di Sergio (Dario Aita), pronta a iniziare una nuova vita con lui e Ines (Aurora Menenti), che in questi mesi è rimasta a vivere con Don Matteo in canonica. Nardi, pur di tenere Anna nella sua vita, si è “accontentato” di essere il suo migliore amico. Ma le cose non sono mai così semplici e mille complicazioni aspettano i due.

E una ha un nome ben preciso: Valentina (Emma Valenti), figlia del colonnello Anceschi (Flavio Insinna), figlioccia di Cecchini, che si trasferisce a Spoleto per cercare di rimettere in piedi la sua vita. Valentina nasconde una ferita, un segreto che la logora, ma Cecchini la aiuterà ad andare avanti e scoprire chi è veramente. E anche Nardi si avvicinerà a lei, riscoprendo dei lati di sé che non ricordava di avere e che forse sono proprio quelli che hanno fatto innamorare Anna.