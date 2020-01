Don Matteo 12, quante puntate sono?

Torna, dal 9 gennaio 2020 su Raiuno, Don Matteo 12, nuova stagione della fiction con Terence Hill. Nuovi casi che vedranno il parroco più famoso della tv indagare al fianco del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), del Capitano Oliveri (Maria Chiara Giannetta) e del Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), ma anche nuovi personaggi da aiutare a ritrovare la loro strada.

Ma da quante puntate è composto Don Matteo 12? La dodicesima stagione, a differenza delle precedenti, sarà composta da dieci episodi da 100 minuti l’uno, in onda per dieci prime serate, ogni giovedì. Considerato che durante la settimana del Festival di Sanremo la serie non andrà in onda, il finale di stagione è previsto per il 19 marzo.

Don Matteo 12, la trama

Avevamo lasciato Anna e Marco felici e innamorati, pronti a impegnarsi e cambiare l’una per l’altro. Ma le cose non vanno sempre come si desidera. Anna, delusa dal comportamento del PM Nardi, mette in dubbio non solo il loro rapporto, ma anche l’amore.

A complicare le cose, l’arrivo a Spoleto di Sergio (Dario Aita), un trentenne affascinante e misterioso e dal passato oscuro, che mette Anna ulteriormente in crisi. E oltre a occuparsi della sua vita privata, la Capitana dovrà risolvere tanti casi difficili, affiancata dal fidato maresciallo Cecchini, che la aiuta non solo nel lavoro, ma anche nella tormentata vita sentimentale.

In canonica, Sofia (Maria Sole Pollio) deve fare i conti con una situazione difficile, che la mette di fronte a una realtà più grande di lei legandola indissolubilmente a Jordi (Lino Di Nuzzo), un ragazzo della sua scuola emarginato, ma disposto a tutto per realizzare il suo sogno: ballare.

Se Sofia deve imparare a crescere, la piccola Ines (Aurora Manenti) -una bambina di sei anni con alle spalle una storia dolorosa-, grazie all’aiuto di Don Matteo, Pippo (Francesco Scali) e Natalina (Nathalie Guetta), deve imparare a vivere con spensieratezza la sua infanzia: Ines non sa chi sia suo padre, ma se potesse sceglierne uno vorrebbe fosse come Marco Nardi. Tra i due si crea un legame vero, profondo. Ma cosa accadrà quando la piccola Ines in un viaggio alla ricerca di sé stessa, scopre che suo padre è Sergio?