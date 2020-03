Il 5 marzo 2020, su Raiuno, va in onda l’ottava puntata di Don Matteo 12, la fiction con Terence Hill nei panni del famoso prete investigatore che, tra un caso e l’altro, si occupa anche dei suoi amici e di coloro che frequentano la sua canonica.

Il cast della serie include anche Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo), Maria Chiara Giannetta (Anna) e Maurizio Lastrico (Marco). Numerose, inoltre, le guest-star previste nel corso della stagione.

Don Matteo 12, l’ottava puntata

“Non dire falsa testimonianza”

Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L’accusa è doppiamente sconvolgente. Si apre un caso che coinvolge il sacerdote, che rifiuta di difendersi, chiuso in un ostinato mutismo, mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che a causa di una “piccola bugia” è convinta che Nino sia un sacerdote. Per non deluderla, Cecchini la asseconda e si improvvisa “don Nino”. Intanto, Anna si ritrova a un bivio nella sua vita sentimentale.

Don Matteo 12, streaming

E’ possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.