Il 19 marzo 2020, su Raiuno, va in onda l’ultima puntata di Don Matteo 12, la fiction con Terence Hill nei panni del famoso prete investigatore che, tra un caso e l’altro, si occupa anche dei suoi amici e di coloro che frequentano la sua canonica.

Il cast della serie include anche Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo), Maria Chiara Giannetta (Anna) e Maurizio Lastrico (Marco). Numerose, inoltre, le guest-star previste nel corso della stagione.

Don Matteo 12, l’ultima puntata

Non desiderare la roba d’altri

Il cadavere di una donna viene trovato in casa di Sergio (Dario Aita) e a scoprirlo è proprio lui. Anna crede nell’innocenza di Sergio, ma il PM Nardi non è del tutto convinto: crede che non sia stato del tutto sincero con Anna e che nasconda qualcosa.

Nel frattempo, la Canonica è in subbuglio: il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale lasciando per sempre Spoleto e tutti i suoi amici. Per Natalina, Pippo e Nino è un duro colpo: l’unico modo per non farlo partire per Roma è “boicottare” Don Matteo e metterlo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura. E se questo non bastasse? I nostri troveranno il modo per parlare con il Papa in persona?

Don Matteo 12, streaming

E’ possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.