Il 12 marzo 2020, su Raiuno, va in onda la nona puntata di Don Matteo 12, la fiction con Terence Hill nei panni del famoso prete investigatore che, tra un caso e l’altro, si occupa anche dei suoi amici e di coloro che frequentano la sua canonica.

Il cast della serie include anche Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo), Maria Chiara Giannetta (Anna) e Maurizio Lastrico (Marco). Numerose, inoltre, le guest-star previste nel corso della stagione.

Don Matteo 12, la nona puntata

“Non desiderare la roba d’altri”

Don Matteo salva dalle fiamme una ragazza vittima di un tentato femminicidio. Nel frattempo, Nino viene

colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili! E questo innesca

una serie di equivoci che coinvolgeranno Anna, il PM e Patatino. Intanto Jordi (Lino Di Nuzzo) affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia (Maria Sole Pollio) sembra tutto finito, il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto potrebbe separarli per sempre.

Don Matteo 12, streaming

E’ possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.