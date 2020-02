Don Matteo 12, episodio 5: anticipazioni

Il 19 febbraio 2020, su Raiuno, va in onda la quinta puntata di Don Matteo 12, la fiction con Terence Hill nei panni del famoso prete investigatore che, tra un caso e l’altro, si occupa anche dei suoi amici e di coloro che frequentano la sua canonica.

Il cast della serie include anche Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo), Maria Chiara Giannetta (Anna) e Maurizio Lastrico (Marco). Numerose, inoltre, le guest-star previste nel corso della stagione.

Don Matteo 12, la quinta puntata

“Non uccidere”

Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo! Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio (Dario Aita).

Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell’anno: in città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l’occasione vuole preparare l’asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente?

Don Matteo 12, streaming

E’ possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.