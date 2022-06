Don Matteo 12, come vederlo su RaiPlay?

Il parroco più famoso della tv torna sul piccolo schermo: dopo l’abbandono a metà della tredicesima stagione, Terence Hill torna protagonista in Don Matteo 12, dodicesima stagione della famosa fiction che Raiuno ripropone in replica da giovedì 2 giugno 2022.

La stagione, in realtà, era andata in onda in prima tv dal 9 gennaio al 19 marzo 2020: un periodo non facile per il nostro Paese, alle prese con le prime settimane di lockown ed il diffondersi della pandemia, e durante cui la fiction ha garantito qualche risata e distrazione ai telespettatori.

Ma Don Matteo 12 si può vedere su RaiPlay? Assolutamente sì: proprio perché la serie è già andata in onda, tutti gli episodi sono già disponibili sulla piattaforma della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.

E’ possibile così rivedere le vicende della dodicesima stagione: oltre che alle indagini di puntata, anche l’evoluzione della storia tra Anna (Maria Chiara Giannetta) e Marco (Maurizio Lastrico), in procinto di sposarsi, e le vicende comiche del Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), ora legato ad Elisa (Pamela Villoresi), madre di Anna.

Ma la dodicesima stagione è ricca anche di guest-star: nel corso degli episodi, infatti, vedremo Fabio Rovazzi (primo episodio), Christiane Filangieri (secondo), Simone Montedoro, Nadir Caselli e Giorgia Surina (terzo), i The Jackal (quinto), Elena Sofia Ricci ed Antonio Catania (sesto) e Stefano Dionisi (decimo).