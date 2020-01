Don Matteo 12, anticipazioni seconda puntata

Il 16 gennaio 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Don Matteo 12, la fiction con Terence Hill nei panni del famoso prete investigatore che, tra un caso e l’altro, si occupa anche dei suoi amici e di coloro che frequentano la sua canonica.

Il cast della serie include anche Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo), Maria Chiara Giannetta (Anna) e Maurizio Lastrico (Marco). Numerose, inoltre, le guest-star previste nel corso della stagione.

Don Matteo 12, la seconda puntata

“Non nominare il nome di Dio invano”

Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines (Aurora Menenti), una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna Rosa (Michela Martini), che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia (Maria Sole Pollio), invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi (Lino Di Nuzzo), un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balla.

Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava (Dario Aita), un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso.

Don Matteo 12, streaming

E’ possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.