Domenica In: ospiti 9 febbraio 2020

Oggi, 9 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1. Questa puntata, in onda in diretta dal Teatro Ariston a partire dalle ore 14.00, sarà interamente dedicata al Festival di Sanremo, come da tradizione.

Saranno riproposte le 24 canzoni della 70° edizione del Festival direttamente dai protagonisti. Tra una canzone e l’altra, interverranno alcuni opinionisti e giornalisti che avranno modo di fare alcune domande direttamente ai cantanti del Festival.

Tra gli ospiti: i Gente de Zona, un gruppo musicale cubano fondato dal musicista Alexander Delgado che ha duettato con le più importanti pop star internazionali; Wilma De Angelis, che si esibirà cantando un medley dei suoi successi. La puntata si concluderà con l’esibizione del vincitore del Festival di Sanremo.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.