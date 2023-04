Domenica In: ospiti 9 aprile 2023

Oggi, 9 aprile 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. In apertura Enrico Brignano e Flora Canto si racconteranno, tra carriera e vita privata.

Sarà, poi, la volta di Sandra Milo, che ha da poco compiuto 90 anni. Sarà festeggiata con alcune sorprese in studio e rendendo omaggio alla sua lunga carriera artistica. Morgan e Pino Strabioli interverranno per presentare il nuovo programma “StraMorgan”, in onda su Rai 2 dal 10 al 13 aprile in seconda serata. Morgan si esibirà al pianoforte con il brano “Il senso delle cose”.

Ancora musica, a seguire, con Francesco Gabbani che presenterà il suo nuovo singolo “L’abitudine”. Padre Enzo Fortunato in studio, oltre a presentare il suo ultimo libro dal titolo “Processo a Francesco”, parlerà della Santa Pasqua e di Papa Francesco. Il Mago Silvan si esibirà con un numero di grande magia, mentre il Coro di bambini Kol Rina, della galassia dell’Antoniano di Bologna, canterà il brano “Ci vuole un fiore”. Non mancheranno i dolci e le uova di Pasqua con le creazioni del pasticcere Ernst Knam e di sua moglie Frau Knam.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.