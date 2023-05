Domenica In: ospiti 7 maggio 2023

Oggi, 7 maggio 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. Una ampia pagina sarà dedicata all’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla: se ne parlerà in studio con Alberto Matano, Simona Izzo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Vittorio Sabadin – giornalista e scrittore -, Ilaria Grillini – scrittrice ed esperta in materia di Reali inglesi – e Nunzio Alfredo d’Angieri, Ambasciatore in Europa per il Belize. In collegamento da Londra, da due diverse postazioni, l’inviato Rai Marco Varvello e il cantante Shel Shapiro.

L’attrice Edwige Fenech, interverrà per presentare il film ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario’; con lei in studio anche l’attore Lodo Guenzi e il regista Pupi Avati. Martina Corgnati, figlia dell’indimenticabile cantante Milva, sarà ospite per presentare il libro ‘Milva, l’ultima diva’, nel quale ripercorre la vita e la carriera della mamma.

Ivan Cottini, ballerino affetto da sclerosi multipla, si esibirà in studio in una coreografia insieme alla ballerina Bianca Maria Berardi, oltre a presentare il suo ultimo libro ‘La danza della farfalla’. Spazio alla musica con Madame, che presenterà il suo singolo “Il bene nel male”, mentre Andrea Sannino e Franco Ricciardi si esibiranno in un medley di canzoni napoletane dedicato a Mara Venier e ai tanti tifosi del Napoli, che giovedì sera ha conquistato a Udine il suo 3° scudetto.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.