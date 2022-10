Domenica In: ospiti 30 ottobre 2022

Oggi, 30 ottobre 2022, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Sarà un ricordo di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, recentemente scomparso all’età di 80 anni, ad aprire la puntata. A parlare di Franco Gatti saranno la moglie Stefania Picasso e la cantante Marina Occhiena. A seguire un talk dedicato alla quarta puntata di Ballando con le stelle. In studio: Giampiero Mughini e Paola Barale con gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli.

Gli attori Ficarra e Picone interverranno insieme a Toni Servillo per presentare il film La Stranezza, dedicato al grande drammaturgo Luigi Pirandello, per la regia di Roberto Andò. Michele Placido, poi, oltre a raccontare alcuni momenti importanti della sua lunga carriera di attore e regista, presenterà il film L’ombra di Caravaggio, un’importante coproduzione internazionale per la regia dello stesso Michele Placido, al cinema dal prossimo 3 novembre.

Don Antonio Mazzi sarà in studio per sostenere la campagna di raccolta fondi a favore delle Comunità Exodus, con lui anche Vittorio Pisanu, papà delle due sorelle Giulia e Alessia, morte tragicamente il 31 luglio scorso investite da un treno alla stazione di Riccione. In finale di puntata, Dargen D’Amico con il suo ultimo singolo Patatine.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.