Domenica In: ospiti 3 ottobre 2021

Oggi, 3 ottobre 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Alba Parietti, protagonista della edizione in corso di Tale e Quale Show, si confronterà con uno dei giudici più severi del popolare show di Rai1: Cristiano Malgioglio. Le Gemelle Kessler, si racconteranno tra aneddoti e vita privata, ripercorrendo alcune tappe della loro carriera insieme a Fabio Canino. Mentre saranno in collegamento Pino Strabioli, Pupo e Vincenzo Mollica.

Lo chef Gianfranco Vissani presenterà la ricetta di un piatto della tradizionale cucina romana: la carbonara. Claudia Gerini interverrà poi per presentare il film La Giostra, in uscita in questi giorni nelle sale cinematografiche. Walter Nudo si racconterà a tutto tondo, ripercorrendo gli episodi che più lo hanno segnato in questi ultimi anni e contenuti nel suo ultimo libro.

Saranno ospiti anche due grandi campioni dello sport: Monica Contraffatto, atleta paralimpica e Medaglia di Bronzo nei 100m alle Olimpiadi Paralimpiche di Tokyo 2020 e Vito Dell’Aquila, Medaglia d’Oro nella disciplina Taekwondo a Tokyo 2020.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.