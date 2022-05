Domenica In: ospiti 29 maggio 2022

Oggi, 29 maggio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Renato Zero sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto discografico, “Atto di Fede”, contenente un libro e due cd, e per ripercorrere la sua lunga e intensa carriera. Tiziana Giardoni, moglie del batterista Stefano D’Orazio dei Pooh, scomparso il 6 novembre 2020, ricorderà la loro grande storia d’amore, mentre Red Canzian interverrà per cantare un inedito duetto virtuale con D’Orazio sulle note del brano “Se c’è un posto nel tuo cuore”.

Lo scrittore Roberto Saviano presenterà il suo ultimo romanzo “Solo è il coraggio – Giovanni Falcone”, dedicato al magistrato ucciso con la moglie e la scorta nella strage di Capaci trent’ anni fa. Lino Banfi e Ronn Moss interverranno per parlare del nuovo film che li vede protagonisti, “Viaggio a sorpresa – Surprise trip”, per la regia di Roberto Baeli, in uscita al cinema. Spazio alla musica con Jerry Calà e la sua band, con un medley di canzoni di successo, oltre a presentare il nuovo cd “Professione entertainer”, contenente venti brani tipicamente estivi.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.