Domenica In: ospiti 27 marzo 2022

Oggi, 27 marzo 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

In apertura, ancora una volta lo spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina, con il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno Monica Maggioni, direttore del TG1, e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi. Sempre in questo spazio, Shel Shapiro si esibirà cantando L’uomo che sa, adattamento del celebre brano di Bob Dylan Masters of war.

Stefano De Martino sarà protagonista di una ampia intervista, poi darà vita ad alcune gag con la complicità di Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, suoi compagni di viaggio nel programma di Rai2 Stasera tutto è possibile. Arisa interverrà per cantare alcuni dei suoi successi, richiesti direttamente dal pubblico del programma attraverso i social, mentre il ballerino e coreografo Vito Coppola coinvolgerà Mara Venier in una lezione di ballo.

Shel Shapiro, accompagnato dalla sua band, tornerà per presentare il suo nuovo album. Infine Walter Veltroni sarà in studio per parlare del suo nuovo romanzo, La scelt”. Al termine Shel Shapiro dedicherà a Veltroni un classico del suo repertorio.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.