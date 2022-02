Domenica In: ospiti 27 febbraio 2022

Oggi, 27 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

In apertura, uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina, con il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno Monica Maggioni, direttore del TG1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi.

Achille Lauro racconterà poi le tappe più importanti della sua carriera, per poi esibirsi con il brano Domenica, 14° classificato al Festival di Sanremo 2022 e con il nuovo singolo Stripper, con il quale parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest 2022; Irama si esibirà invece con Ovunque Sarai, 4° classificato a Sanremo 2022, e con il suo ultimo singolo Cinque gocce.

Edoardo Leo presenterà il suo film Luigi Proietti detto Gigi, dal 3 marzo nelle sale cinematografiche, mentre l’attore Stefano Accorsi sarà in collegamento per presentare la fiction Vostro onore, in onda su Rai1 da lunedì 28 febbraio, per 4 puntate; Arisa, infine, si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi in un medley dei suoi successi e con il suo ultimo singolo Cuore. Con lei in studio anche il ballerino Vito Coppola.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.