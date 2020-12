Domenica In: ospiti 27 dicembre 2020

Oggi, 27 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con uno speciale spazio dedicato al Vaccine day, la giornata che segna l’avvio ufficiale in Italia e in Europa della campagna di vaccinazione, con il ministro della Salute Roberto Speranza in collegamento e, in studio, il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. A seguire interverrà il prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.

L’étoile Roberto Bolle si collegherà da Milano per presentare la quarta edizione dello show Danza con me, che andrà in onda il primo gennaio 2021 in prima serata su Rai1, mentre verrà dato ampio spazio alla musica con Massimo Ranieri che canterà alcuni brani tratti dal suo nuovo album Qui e Adesso, oltre ai suoi grandi successi.

Ospite anche Clementino, giudice del talent musicale The Voice Senior, che si racconterà tra vita privata e carriera oltre ad esibirsi con il nuovo singolo Partenope. Chiuderà l’astrologo Simon and the Stars, per dare alcune anticipazioni sull’oroscopo per il 2021.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.