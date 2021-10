Domenica In: ospiti 24 ottobre 2021

Oggi, 24 ottobre 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Per lo spazio dedicato a Ballando con le stelle, Arisa e Federico Lauri si sottoporranno ai giudizi senza sconti di Guillermo Mariotto, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Pierluigi Diaco. Diego Abatantuono e Frank Matano coinvolgeranno la conduttrice in alcune gag ispirate dal film “Una notte da dottore”.

E ancora: Elena Sofia Ricci presenterà il documentario “Grido per un nuovo Rinascimento” in occasione della prima “Giornata Nazionale dei Lavoratori dello spettacolo” che ricorre proprio domenica 24 ottobre. Myrta Merlino, giornalista e conduttrice, si racconterà tra carriera e vita privata mentre, per lo spazio musicale, sarà ospite Deddy, giovane cantautore con oltre 1 milione di follower, che presenterà il nuovo singolo.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.