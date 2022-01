Domenica In: ospiti 23 gennaio 2022

Oggi, 23 gennaio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Saranno ospiti le attrici Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini, protagoniste del film Tre Sorelle di Enrico Vanzina, che verrà distribuito a partire dal 27 gennaio su Amazon Prime Video.

Per lo spazio musicale troveremo in studio Ivana Spagna, che canterà anche il suo celebre brano Easy Lady. Tornerà poi il talk dedicato al Festival, Tutti pazzi per Sanremo, che vedrà presenti, oltre a Ivana Spagna, anche Bobby Solo, Nino D’Angelo e Pierluigi Diaco.

Sarà riproposto anche lo spazio Covid e vaccini: saranno ospiti in studio Pierpaolo Sileri, il Professor Francesco Le Foche, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e nuovamente Nino D’Angelo. In collegamento anche il Professor Massimo Bossetti e il giornalista Alessandro Sallusti, direttore di Libero.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.