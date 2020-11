Domenica In: ospiti 22 novembre 2020

Oggi, 22 novembre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con ampio spazio dedicato alla finalissima di “Ballando con le stelle”. Ci saranno in collegamento i 5 giudici: Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino oltre al vincitore della 15° edizione, Gilles Rocca, e alcuni protagonisti di questa edizione come Alessandra Mussolini e Mikael Fonts, Costantino della Gheradesca e altri che si collegheranno a sorpresa.

L’attrice Elena Sofia Ricci sarà in studio per presentare la nuova fiction di Rai1 Rita Levi Montalcini, poi Ricky, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi saranno in collegamento per ricordare il loro papà Ugo Tognazzi, al quale hanno dedicato un libro dal titolo “UGO: la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio” edito da Rai-Libri.

Per la musica, interverrà in studio il cantautore Fabrizio Moro, che ha appena pubblicato un nuovo album dal titolo “Canzoni d’amore nascoste” e con la sua chitarra si esibirà in un medley dei suoi successi. Per lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, il prof. Matteo Bassetti, infettivologo e autore del libro “Una lezione da non dimenticare”, si collegherà da Genova per fare il punto sulla situazione in Italia in merito ai contagi da Coronavirus, in studio anche il giornalista Bruno Vespa.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.