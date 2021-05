Domenica In: ospiti 2 maggio 2021. Amoroso e Angiolini

Oggi, 2 maggio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. In apertura interverrà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, per fare il punto sulle nuove riaperture e sulla variante indiana.

La cantante Alessandra Amoroso sarà in studio per presentare i suoi nuovi singoli ‘Piuma’ e ‘Sorriso Grande’, mentre Ambra Angiolini si racconterà tra carriera e vita privata. Eva Grimaldi e Imma Battaglia, a due anni dal loro matrimonio, ripercorreranno le loro carriere tra cinema, impegno sociale e aneddoti di vita privata, poi Enrico Nigiotti interpreterà il suo nuovo singolo: ‘Notti di luna’.

Per lo spazio informativo su vaccini e Covid sarà in studio il professor Luca Richeldi, direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma; in collegamento invece Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, Giovanna Botteri da Pechino e Albano Carrisi, per un appello a favore della ripresa dei concerti dal vivo.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.