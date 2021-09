Domenica In: ospiti 19 settembre 2021

Oggi, 19 settembre 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Lo studio è stato in parte rinnovato, mentre ospiti, interviste e momenti talk avranno ancora una volta l’accompagnamento musicale della band di “Domenica in”, diretta dal Maestro Stefano Magnanensi. In questa nuova edizione sarà dato ampio spazio all’intrattenimento, ma sempre con un occhio attento all’attualità con interviste e approfondimenti sui temi caldi della settimana: dall’andamento della campagna vaccinale, al “green pass”, ai casi di cronaca più significativi.

In questa prima puntata è prevista la presenza di Mamhood, recentemente balzato agli onori della cronaca – suo malgrado – per l’incendio del palazzo di Milano nel quale viveva, assieme a tante altre famiglie che hanno perso tutto. Ospite anche un altro cantante, Francesco Gabbani. Inoltre troveremo Don Mazzi e un momento talk-show con un ricordo dell’indimenticabile Raffaella Carrà.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.