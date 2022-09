Domenica In: ospiti 18 settembre 2022

Oggi, 18 settembre 2022, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

In apertura un talk sulla morte della Regina Elisabetta II, con Alberto Matano, Silvana Giacobini, Enrico Franceschini – autore del libro ‘Elisabetta II – L’ultima grande Regina’ – e Laura Bosetti Tonatto, e in collegamento da Londra il corrispondente Marco Varvello e l’inviata del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

L’attrice Stefania Sandrelli, invece, si racconterà tra carriera e vita privata, prima di presentare il film di Corrado Ceron Acqua e Anice con, in studio, anche Mirko Casadei e la sua orchestra. Walter Veltroni interverrà poi insieme a Federica Cappelletti, moglie del calciatore Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020, per presentare il film E’ stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito.

A seguire, un talk sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con Roberto d’Agostino, Vittorio Feltri, Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, Monica Leoffreddi e Alex Nuccetelli, amico storico dell’ex capitano della Roma.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.