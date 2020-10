Domenica In: ospiti 18 ottobre 2020

Oggi, 18 ottobre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Antonella Clerici, protagonista su Rai1 con il nuovo programma E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice si collegherà dalla sua casa in Piemonte per raccontarsi tra vita privata e nuovi progetti televisivi.

Per la musica, interverranno in studio Yari Carrisi e la sua compagna italo-finlandese Thea Crudi, con la quale condivide un nuovo progetto artistico tra musica d’autore e spiritualità, mentre Romina Power farà una sorpresa a Mara Venier alla vigilia del suo 70° compleanno. Per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, interverrà la virologa Ilaria Capua che, in collegamento dalla Florida, parlerà della attuale situazione legata all’ aumento dei contagi da Covid in Italia, oltre a presentare il suo nuovo libro.

Per il talk dedicato alla quinta puntata di Ballando con le stelle, gli opinionisti in studio saranno Guillermo Mariotto, Serena Bortone, Luca Bianchini e Amaurys Perez, mentre in collegamento ci saranno le coppie di ballerini Alessandra Mussolini e Maykel Fonts e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.