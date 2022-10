Domenica In: ospiti 16 ottobre 2022

Oggi, 16 ottobre 2022, tornerà in onda Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

La puntata si aprirà con un talk dedicato a Ballando con le stelle: in studio Iva Zanicchi, Giampiero Mughini, Paola Barale, Alessandro Egger e gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Moreno Amantini. A seguire Iva Zanicchi sarà protagonista di un’intervista sulla sua carriera artistica, mentre Enrico Montesano si racconterà tra cinema, teatro e tv con aneddoti e curiosità sui tanti attori e registi con i quali ha lavorato.

Per la musica, Alan Sorrenti si esibirà con un medley di successi e con il singolo “Giovani per sempre”, mentre Dargen D’Amico presenterà il nuovo brano “Patatine”. L’attore Kim Rossi Stuart presenterà poi il nuovo film “Brado”, in uscita nelle sale il 20 ottobre. Ilaria D’Amico interverrà per parlare di “Che c’è di nuovo”, il nuovo programma in onda in prima serata su Rai2 dal prossimo 27 ottobre, che segna il suo ritorno in Rai dopo quindici anni.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.