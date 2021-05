Domenica In: ospiti 16 maggio 2021. Silieri, Milo e Nuti

Oggi, 16 maggio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

Per lo spazio informativo su vaccini e covid, Mara Venier ospiterà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, mentre interverranno in collegamento Giovanna Botteri da Pechino, Alessandro Sallusti e il cantante Peppino di Capri.

Non mancherà un aggiornamento sulla scomparsa di Denise Pipitone: se ne parlerà con Alberto Matano in studio e con l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, in collegamento. A seguire, Sandra Milo porterà in studio il suo prestigioso “Premio alla carriera” e racconterà le emozioni vissute durante la serata dei David di Donatello.

Ci sarà poi un omaggio all’attore e regista Francesco Nuti, che il 17 maggio compirà gli anni: in studio la figlia Ginevra Nuti, la ex compagna Annamaria Malipiero, Marco Masini che canterà insieme a Ginevra Nuti “Sarà per te” ed in collegamento amici, attori e attrici, come Giovanni Veronesi, Ornella Muti, Clarissa Burt e tanti altri. Per la musica si esibiranno Ermal Meta, con il suo singolo “Uno” e Alvaro Soler con il brano “Magia”.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.