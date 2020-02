Domenica In: ospiti 16 febbraio 2020

Oggi, 16 febbraio 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1. Questa puntata, in onda a partire dalle ore 14.00, vedrà una lunga intervista a Bugo, il cantautore che, a seguito di un diverbio con Morgan, è stato squalificato e non ammesso alla serata finale di Sanremo 2020. Bugo si esibirà in studio cantando il brano Sincero. Della questione parleranno in studio il produttore musicale Simone Bertolotti e i giornalisti Pierluigi Diaco, Giampiero Mughini e Paolo Giordano.

Poi ancora ampio spazio ai protagonisti di Sanremo 2020 con Elettra Lamborghini, che canterà il brano Musica – e il resto scompare, Elodie, con il brano Andromeda, Levante che canterà Tikibombom e Alberto Urso che si esibirà con il suo brano Il Sole Ad Est.

In studio, poi, anche le due attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste de L’Amica Geniale 2, mentre in finale di puntata interverrà il cast del nuovo film di Fausto Brizzi La mia banda suona il pop: Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi interpreteranno il brano che fa da colonna sonora al film.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.