Domenica In: ospiti 14 giugno 2020

Oggi, 14 giugno 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier (ancora con il piede ingessato) su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. Gianna Nannini festeggerà il suo compleanno con zia Mara e ripercorrerà alcune tappe della sua carriera, poi si esibirà in una originale versione del brano “La donna cannone” di Francesco De Gregori.

Christian De Sica e l’attrice Giovanna Ralli saranno presenti in studio per ricordare il grande Alberto Sordi, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita (nacque il 15 giugno 1920); Eleonora Daniele, neo mamma della piccola Carlotta, si collegherà dalla sua casa di Roma per raccontare il bellissimo momento che sta vivendo.

Stefano De Martino si collegherà dagli Studi Rai di Napoli, per presentare la nuova edizione di “Made in Sud”, in onda su Rai2 da martedì 16 giugno in prima serata, poi Nek sarà in collegamento per presentare il suo nuovo singolo Perdonare. Per lo spazio informativo sulla Fase 3, sarà in collegamento il Prof. Matteo Bassetti, noto infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale ‘San Martino’ di Genova.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.