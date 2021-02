Domenica In: ospiti 14 febbraio 2021: Argento e Urso

Oggi, 14 febbraio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista ad Asia Argento, che si racconterà, tra carriera e vita privata, oltre a presentare il suo ultimo libro autobiografico ‘Anatomia di un cuore selvaggio’: con lei anche il padre, Dario Argento, regista e ‘maestro del brivido’, che da poco ha compiuto 80 anni.

Alberto Urso presenterà il nuovo singolo Amarsi è un miracolo, uscito nei giorni scorsi, mentre lo spazio della comicità vedrà protagonista l’imitatore Vincenzo De Lucia. A poco più di due settimane dal Festival di Sanremo, invece, Pino Strabioli, Pierluigi Diaco, Nunzia De Girolamo – fresca di esordio su Rai1 con Ciao Maschio! -, e il giornalista Luca Dondoni, proveranno ad anticipare i temi della kermesse canora più amata d’Italia.

Come di consueto, infine, un’ampia pagina della trasmissione sarà dedicata alla campagna di vaccinazione in atto nel nostro paese con Pierpaolo Sileri, l’immunologo Prof. Francesco Le Foche, Piero Di Lorenzo, Amministratore Delegato dell’Istituto IRBM di Pomezia e Giovanna Botteri.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.