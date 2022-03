Domenica In: ospiti 13 marzo 2022

Oggi, 13 marzo 2022, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio.

In apertura, uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina, con il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano, mentre in collegamento ci sarà Monica Maggioni, direttore del TG1.

Riccardo Cocciante si esibirà in studio in una originale versione dell’Ave Maria Pagana, tratta da Notre Dame de Paris, che proprio quest’anno celebra 20 anni di successi nel mondo e, al pianoforte, interpreterà alcuni dei suoi brani più conosciuti. Amanda Lear tornerà in tv per raccontarsi tra carriera, amori e i successi in Italia e in Francia.

Gemma Calabresi Milite, vedova del Commissario Luigi Calabresi, interverrà per presentare il libro La Crepa e la Luce, nel quale racconta la sua vita di mamma e di moglie al fianco del marito, ucciso a Milano il 17 maggio 1972, durante gli anni di piombo. Infine, Matteo Bocelli canterà il suo ultimo singolo Dimmi, scritto con Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1. Ricordiamo che la puntata, dopo la messa in onda, sarà disponibile su Raiplay.