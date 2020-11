Domenica In: ospiti 1 novembre 2020

Oggi, 1 novembre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Giorgio Panariello. Il popolare showman e giudice di ‘Tale e Quale Show’ sarà in studio per presentare il suo libro autobiografico.

A seguire, Beppe Fiorello si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare la fiction di Rai1 “Gli orologi del diavolo”, ispirata alla storia vera di Gianfranco Franciosi, finito nelle mani dei narcotrafficanti. Per la musica, sarà in studio Max Pezzali per presentare il suo ultimo singolo “Qualcosa di nuovo” mentre, per lo spazio dedicato all’ informazione medico-scientifica, interverrà l’infettivologo Marco Bassetti in collegamento da Genova, che farà il punto sulla situazione in Italia in merito all’aumento dei contagi da coronavirus.

Infine, Nunzia De Girolamo, risultata positiva, racconterà come sta affrontando questo periodo di quarantena, mentre per il talk dedicato a “Ballando con le stelle”, gli opinionisti in studio saranno Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano, con le coppie di ballerini Vittoria Schisano, Marco De Angelis, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira in collegamento.

Appuntamento con la puntata di Domenica In a partire dalle 14.00 su Rai1.