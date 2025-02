Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 22 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Dolittle. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Dolittle – Trama

Dollittle (2020), diretto da Stephen Gaghan, è un film di genere avventura/fantastico ambientato nell’Inghilterra vittoriana. Il protagonista, il dottor John Dolittle (Robert Downey Jr.), è un eccentrico veterinario capace di parlare con gli animali. Dopo la morte della moglie Lily, avvenuta sette anni prima durante una spedizione, Dolittle si è ritirato nella sua tenuta, isolandosi dal mondo insieme a un gruppo di animali esotici parlanti che costituiscono la sua unica compagnia. La sua vita solitaria cambia quando la giovane regina Vittoria (Jessie Buckley) si ammala gravemente.

Costretto a uscire dal suo isolamento, Dolittle intraprende un viaggio avventuroso verso un’isola leggendaria per trovare una cura, accompagnato dal suo apprendista Tommy Stubbins (Harry Collett) e da un variopinto equipaggio di animali, tra cui un pappagallo saggio (Polynesia), un gorilla ansioso (Chee-Chee), un’oca svampita (Dab-Dab) e un orso polare ottimista (Yoshi). Durante il viaggio, affronta vecchi rivali, scopre creature straordinarie e ritrova il suo coraggio.

Dolittle – Cast

Robert Downey Jr. – Dr. John Dolittle, il veterinario protagonista.

Harry Collett – Tommy Stubbins, il giovane apprendista di Dolittle.

Antonio Banderas – Re Rassouli, pirata e padre di Lily, la defunta moglie di Dolittle.

Michael Sheen – Dr. Blair Müdfly, rivale di Dolittle.

Jim Broadbent – Lord Thomas Badgley, un politico antagonista.

Jessie Buckley – Regina Vittoria, la sovrana malata.

Kasia Smutniak – Lily Dolittle, la moglie di John (in un cameo).

Voci degli animali (nella versione in inglese):

Emma Thompson – Polynesia, il pappagallo consigliere di Dolittle.

Rami Malek – Chee-Chee, il gorilla timoroso.

Octavia Spencer – Dab-Dab, l’oca entusiasta ma distratta.

John Cena – Yoshi, l’orso polare positivo.

Kumail Nanjiani – Plimpton, lo struzzo cinico.

Tom Holland – Jip, il cane miope.

Selena Gomez – Betsy, la giraffa.

Marion Cotillard – Tutu, la volpe.

Ralph Fiennes – Barry, la tigre nemica.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram