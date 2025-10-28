Dogman, film su Rai3: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Dogman. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Dogman – Trama

Dogman è un film drammatico del 2023 scritto e diretto da Luc Besson, presentato in concorso alla 80ª Mostra del Cinema di Venezia. Prodotto in Francia e Stati Uniti, dura 113 minuti e mescola elementi di noir, favola urbana e dramma psicologico, ispirato vagamente a una storia vera di abusi infantili.

La storia inizia con Douglas Munrow (noto come Doug), un paraplegico travestito da drag queen (ispirato a Marilyn Monroe) e ferito, che guida un camion pieno di cani e viene fermato dalla polizia. Preso in custodia, viene interrogato dalla psichiatra Evelyn, a cui racconta la sua vita in un lungo flashback. Cresciuto in un ambiente “white trash” americano, Doug subisce abusi e violenze dal padre alcolizzato e dal patrigno, che lo rinchiude in una gabbia con cani da combattimento. Invece di attaccarlo, gli animali diventano i suoi protettori e unici alleati, insegnandogli fedeltà e sopravvivenza.

Da adulto, Doug gestisce un’attività di toelettatura per cani, continua a frequentare il mondo del travestitismo e della recitazione, ma il passato torna a perseguitarlo attraverso ricatti e vendette. Il film esplora temi di emarginazione, resilienza e amore incondizionato, con i cani come metafora di redenzione, in un viaggio tra dolore, umorismo nero e violenza.

Dogman – Cast

Caleb Landry Jones

Douglas “Doug” Munrow

Jojo T. Gibbs

Evelyn (la psichiatra)

Christopher Denham

Il padre di Doug

Marisa Berenson

Gloria

Grace Palma

La madre di Doug

Clemens Schick

Viktor

John Charles Aguilar

Il patrigno di Doug

Femi Temowo

Hache

Vincent Heneine

Il prete