Dogman, film su Rai3: trama, attori e cast

Questa sera, martedì 28 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Dogman. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Dogman – Trama
Dogman è un film drammatico del 2023 scritto e diretto da Luc Besson, presentato in concorso alla 80ª Mostra del Cinema di Venezia. Prodotto in Francia e Stati Uniti, dura 113 minuti e mescola elementi di noir, favola urbana e dramma psicologico, ispirato vagamente a una storia vera di abusi infantili.
La storia inizia con Douglas Munrow (noto come Doug), un paraplegico travestito da drag queen (ispirato a Marilyn Monroe) e ferito, che guida un camion pieno di cani e viene fermato dalla polizia. Preso in custodia, viene interrogato dalla psichiatra Evelyn, a cui racconta la sua vita in un lungo flashback. Cresciuto in un ambiente “white trash” americano, Doug subisce abusi e violenze dal padre alcolizzato e dal patrigno, che lo rinchiude in una gabbia con cani da combattimento. Invece di attaccarlo, gli animali diventano i suoi protettori e unici alleati, insegnandogli fedeltà e sopravvivenza.
Da adulto, Doug gestisce un’attività di toelettatura per cani, continua a frequentare il mondo del travestitismo e della recitazione, ma il passato torna a perseguitarlo attraverso ricatti e vendette. Il film esplora temi di emarginazione, resilienza e amore incondizionato, con i cani come metafora di redenzione, in un viaggio tra dolore, umorismo nero e violenza.
Dogman – Cast
Caleb Landry Jones
Douglas “Doug” Munrow
Jojo T. Gibbs
Evelyn (la psichiatra)
Christopher Denham
Il padre di Doug
Marisa Berenson
Gloria
Grace Palma
La madre di Doug
Clemens Schick
Viktor
John Charles Aguilar
Il patrigno di Doug
Femi Temowo
Hache
Vincent Heneine
Il prete