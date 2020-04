Doc – Nelle tue mani, la trama della terza puntata

Il 9 aprile 2020, su Raiuno, va in onda la terza puntata di Doc-Nelle tue mani, la fiction che s’ispira alla storia realmente accaduta di Pierdante Piccioni, medico che dopo un incidente ha perso memoria di dodici anni di vita, trovandosi così costretto a dover ripartire da zero nel lavoro e nei rapporti con le persone che conosce.

Ad interpretare il protagonista è Luca Argentero, che dà volto ad Andrea Fanti, ma al suo fianco troviamo anche Matilde Gioli (Giulia), Gianmarco Saurino (Lorenzo), Giovanni Scifoni (Enrico) e Sara Lazzaro (Agnese). Tutti nei panni di medici alle prese, oltre che con i casi di puntata, anche con le loro vite.

Doc-Nelle tue mani, la terza puntata

Primo episodio: L’errore

Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba (Silvia Mazzieri) è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre.

Seconda puntata: Come eravamo

Un episodio speciale ambientato dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l’occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco (Raffaele Esposito), in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente.

Doc-Nelle tue mani, streaming

E’ possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay ed in Fiction, nella sottosezione “Drammatico”. A questo link la pagina ufficiale della fiction.