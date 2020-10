Il 15 ottobre 2020, su Raiuno, va in onda la quinta puntata di Doc-Nelle tue mani, la fiction che s’ispira alla storia realmente accaduta di Pierdante Piccioni, medico che dopo un incidente ha perso memoria di dodici anni di vita, trovandosi così costretto a dover ripartire da zero nel lavoro e nei rapporti con le persone che conosce. La serie torna in onda con la seconda parte della prima stagione.

Ad interpretare il protagonista è Luca Argentero, che dà volto ad Andrea Fanti, ma al suo fianco troviamo anche Matilde Gioli (Giulia), Gianmarco Saurino (Lorenzo), Giovanni Scifoni (Enrico) e Sara Lazzaro (Agnese). Tutti nei panni di medici alle prese, oltre che con i casi di puntata, anche con le loro vite.

Doc-Nelle tue mani, la quinta puntata

Episodio 9: “In salute e in malattia”

Andrea è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel (Alberto Malanchino) rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi.

Episodio 10: “Quello che siamo”

Una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Intanto, Gabriel ed Elisa (Simona Tabasco) si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola.

Doc-Nelle tue mani, streaming

E’ possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay ed in Fiction, nella sottosezione “Drammatico”. A questo link la pagina ufficiale della fiction.