Doc – Nelle tue mani, la puntata del 5 novembre 2020

Il 5 novembre 2020, su Raiuno, va in onda l’ottava puntata di Doc-Nelle tue mani, la fiction che s’ispira alla storia realmente accaduta di Pierdante Piccioni, medico che dopo un incidente ha perso memoria di dodici anni di vita, trovandosi così costretto a dover ripartire da zero nel lavoro e nei rapporti con le persone che conosce. La serie torna in onda con la seconda parte della prima stagione. Da questa settimana va in onda un episodio a settimana, per fare spazio ad AmaSanremo in seconda serata.

Ad interpretare il protagonista è Luca Argentero, che dà volto ad Andrea Fanti, ma al suo fianco troviamo anche Matilde Gioli (Giulia), Gianmarco Saurino (Lorenzo), Giovanni Scifoni (Enrico) e Sara Lazzaro (Agnese). Tutti nei panni di medici alle prese, oltre che con i casi di puntata, anche con le loro vite.

Doc-Nelle tue mani, l’ottava puntata

Episodio 14: “Perdonare e perdonarsi”

Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex Chiara (Benedetta Cimatti) quando quest’ultima viene ricoverata per overdose. Marco e sua moglie Irene (Maria Rosaria Russo) si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Gabriel (Alberto Malanchino), invece, deve spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi a vivere in Italia.

Doc-Nelle tue mani, streaming

E’ possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay ed in Fiction, nella sottosezione “Drammatico”. A questo link la pagina ufficiale della fiction.